Kosovo: Procura speciale presenta accusa di crimini di guerra contro ex agente polizia serbo

- La Procura speciale di Pristina ha presentato un atto d'accusa contro l'ex agente serbo di polizia Sladjan Trajkovic, arrestato nel dicembre scorso nella città di Mitrovica con l'accusa di crimini di guerra. Lo ha riferito la stampa di Belgrado. L'atto è stato avviato per il sospetto che l'uomo abbia contribuito "a omicidi, incursioni, percosse, maltrattamenti, arresti, torture, trattamenti crudeli e disumani di civili albanesi" nel periodo 1998-1999, "individualmente e in complicità con altre persone", in grave violazione delle norme del diritto internazionale, in quanto membro della polizia e delle forze militari serbe, si legge nella dichiarazione della Procura. Trajkovic è inoltre accusato di aver "tenuto in condizioni di schiavitù, deportato ed espulso migliaia di civili albanesi nonché saccheggiato, bruciato e distrutto le case della popolazione civile di nazionalità albanese che non ha partecipato direttamente al conflitto". L'ex agente di polizia si era dimesso insieme agli altri colleghi serbi alla fine dello scorso anno in segno di protesta dopo le tensioni che si erano verificate a seguito della decisione del governo di Pristina di imporre targhe automobilistiche emesse dal Kosovo anche nell'area nord, a maggioranza serba. Poco dopo era stato arrestato dalle forze di polizia kosovare nella città di Mitrovica. (Alt)