Ucraina: metropolita Pavel torna in carcere, tribunale fissa cauzione da 890 mila dollari

- Il tribunale distrettuale del quartiere Solomensky di Kiev ha modificato la misura restrittiva della libertà nei confronti del metropolita del monastero delle Grotte di Kiev, Pavel. Il prelato è stato trasferito dagli arresti domiciliari alla detenzione in un centro di custodia cautelare e potrà tornare libero solo versando una cauzione d'importo pari ad 890 mila dollari. Secondo l'agenzia di stampa "Unian", Pavel avrebbe detto alla corte di non poter in alcun modo raggiungere quella somma.(Kiu)