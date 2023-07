Forza Italia: Casellati, non ci sarà un altro presidente, congratulazioni a Tajani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Non ci sarà un altro Presidente di Forza Italia, ma il progetto di Silvio Berlusconi continuerà a vivere ed essere determinante in Italia e in Europa. Oggi Antonio Tajani è la persona giusta per guidare questa grande famiglia, grazie all’esperienza, all’autorevolezza e alla fedeltà incondizionata che ha sempre dimostrato al partito e ai suoi valori. Congratulazioni al nostro segretario nazionale". Lo scrive su Twitter la ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Elisabetta Casellati. (Rin)