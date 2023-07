Paraguay: presidente eletto Pena, rompere con Taiwan e riconsocere Cina ha poco senso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Affidarsi a un solo partner commerciali in alcuni momenti può essere molto positivo, ma in altri può essere una scelta pessima”, ha spiegato. Ex ministro delle Finanze, Pena ha vinto le elezioni dello scorso maggio e ha indotto alcuni analisti a temere che il Paraguay fosse destinato a rompere con Taiwan e riconoscere la Cina, come hanno fatto negli ultimi anni Panama, El Salvador, la Repubblica Dominicana, Nicaragua e Honduras. Ieri il presidente eletto paraguayano ha anche auspicato un maggior afflusso di investimenti da parte di Taiwan, con cui intende continuare a mantenere relazioni diplomatiche nonostante le proteste della Cina. (segue) (Cip)