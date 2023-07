Paraguay: presidente eletto Pena, rompere con Taiwan e riconsocere Cina ha poco senso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì, nell’ambito della sua visita sull’isola, Pena ha tenuto un incontro con i produttori di veicoli elettrici a Taipei, durante il quale ha presentato le opportunità commerciali offerte dal suo Paese. Nella stessa occasione, il presidente della società di trasporti Master Transportation Wu Ding-fa ha annunciato la spedizione di una serie di autobus elettrici a ricarica rapida in Paraguay, che dovrebbero abbattere del 90 per cento i costi del carburante per i mezzi di trasporto pubblico. "La visita si svolge in coincidenza con il 66mo anniversario dell'apertura delle relazioni diplomatiche tra Taiwan e Paraguay", precisa il ministero degli Esteri taiwanese in una nota, definendo il Paraguay "un solido alleato" di Taiwan in America del Sud. (Cip)