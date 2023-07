Roma: trovato cadavere in viale Togliatti, probabile morte naturale, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cadavere è stato trovato questa mattina in viale Togliatti, in zona Alessandrino, a Roma. Il fatto è avvenuto intorno alle ore otto, all'altezza del civico 728, quando alcuni operatori del 118 hanno segnalato il rinvenimento del corpo di una persona senza vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Tor Tre Teste. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un cittadino romeno, ma non è ancora stato identificato, dato che è stato trovato privo di documenti. I militari si sono tuttavia messi in contatto con dei conoscenti per il riconoscimento ufficiale, che potrebbe avvenire anche tramite impronte digitali. Al momento, la pista più accreditata risulta essere quella della morte naturale, non è stato trovato alcun segno di ferita. Indagini in corso. (Rer)