Caldo: Pd al governo, tutelare lavoratori esposti a temperature elevate

- Il lavoro al primo posto ma lavorare sotto il sole cocente di questi giorni può essere fatale. Alla vigilia di quella che viene annunciata come una delle settimane più calde di sempre, i deputati del Partito democratico hanno presentato un'interrogazione ai ministro del lavoro e della salute per sapere quali iniziative intendano assumere per scongiurare rischi per la salute dei lavoratori maggiormente esposti a queste elevate temperature come strumento di prevenzione a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. L'interrogazione - si legge in una nota - è stata sottoscritta dalla capogruppo Chiara Braga e dai deputati Chiara Gribaudo, Cecilia Guerra, Andrea Orlando, Marco Sarracino, Arturo Scotto e Roberto Speranza. "Purtroppo si sono registrati già numerosi casi di malori. Per questo è necessario agire con tempestività mettendo le aziende in condizioni di tutelare i lavoratori e le lavoratrici impegnati in mansioni all'aperto e nelle ore più calde della giornata", concludono i deputati Pd.(Rin)