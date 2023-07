Milano: copia telefono La Russa jr, accertamento irripetibile e nel perimetro dei fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cellulare di Leonardo Apache La Russa verrà analizzato tramite “un accertamento irripetibile con le massime garanzie” previste dalla legge. È quanto si apprende dopo il sequestro del cellulare avvenuto ieri nel tardo pomeriggio, nell’ambito dell’indagine che vede La Russa jr accusato di violenza sessuale da una ex compagna di liceo. Il cellulare del 21enne, figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa, è stato sequestrato senza sim perché “intestato a persona diversa a cui non compete il numero” e la verifica comprenderà solo “il fatto in esame”. Di conseguenza, i magistrati stanno agendo all’interno di “una visione estesa al massimo della garanzia possibile”. Inoltre, secondo quanto previsto dalla legge la copia del telefono seguirà nei prossimi giorni e l’operazione sarà seguita da un consulente nominato dalla difesa del 21enne.(Rem)