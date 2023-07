Armenia-Azerbaigian: Russia propone vertice trilaterale ministri Esteri su trattato di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è pronta a organizzare a breve a Mosca un incontro trilaterale dei ministri degli Esteri di Federazione Russa, Armenia e Azerbaigian, per discutere un eventuale trattato di pace tra Baku e Yerevan. Lo afferma in un comunicato diffuso oggi il ministero degli Esteri russo. "Siamo pronti a organizzare una riunione trilaterale dei ministri degli Esteri a Mosca nel prossimo futuro per discutere le modalità di attuazione degli accordi al più alto livello, compreso il tema dell'accordo su un trattato di pace, con successivo accesso al vertice russo-azerbaigiano-armeno a Mosca per firmare il suddetto documento", ha reso noto il dicastero. Nel comunicato si evidenzia come le autorità russe rispettino la decisione dell'Armenia di riconoscere il Nagorno-Karabakh come parte dell'Azerbaigian, "tuttavia, questo ha cambiato radicalmente le condizioni fondamentali in base alle quali è stata firmata la dichiarazione dei leader di Russia, Azerbaigian e Armenia datata 9 novembre 2020 , così come la posizione del contingente di mantenimento della pace russo collocato nella regione". "Riteniamo che in queste condizioni, la responsabilità per il destino della popolazione armena del Karabakh non dovrebbe essere trasferita a Paesi terzi. Dovremmo iniziare immediatamente a preparare un trattato di pace tra Baku e Yerevan, sulla base di accordi precedentemente raggiunti", si legge nella dichiarazione. (Rum)