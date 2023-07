Egitto-Kenya: presidente Al Sisi si reca a Nairobi per vertice coordinamento Unione africana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, si è recato a Nairobi, in Kenya, per partecipare al quinto vertice di coordinamento dell'Unione africana di domani, 16 luglio. Lo ha riferito su Facebook il portavoce della presidenza egiziana, Ahmed Fahmy, secondo cui Al Sisi pronuncerà un discorso alla luce della sua attuale presidenza del comitato direttivo del Nuovo partenariato per lo sviluppo africano (Nepad). Sono inoltre previsti colloqui tra il presidente egiziano e l’omologo kenyota, William Ruto, per discutere del rafforzamento della cooperazione bilaterale tra i due Paesi e dei modi per promuovere lo sviluppo del continente africano. Al Sisi e Ruto tratteranno anche questioni di carattere regionale e fascicoli di interesse comune, si legge nella nota. Secondo quanto riferito da Fahmy, il vertice di coordinamento dell’Unione africana è stato istituito nel 2019 (sotto la presidenza egiziana dell'Unione) con l’obiettivo di consolidare il percorso di integrazione regionale tra i Paesi africani. (Cae)