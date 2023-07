Forza Italia: assessori Lazio, con Tajani per portare avanti eredità politica Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "comincia un nuovo inizio per Forza Italia. Nel solco del percorso tracciato in questi trent'anni, con il segretario Antonio Tajani abbiamo il compito di portare avanti l'eredità politica e morale del presidente Silvio Berlusconi e di dare forza ai valori liberali, cristiani ed europeisti nell'opera di buongoverno del Paese e della Regione Lazio". Lo dichiarano in una nota Luisa Regimenti e Giuseppe Schiboni, assessori alla Sicurezza urbana e a Scuola e Formazione della Regione Lazio. "Abbiamo - aggiungono - l'entusiasmo, le energie, la volontà e le idee per dar vita a una nuova stagione di riforme per un'Italia più moderna e competitiva. Ad Antonio Tajani vanno i nostri più sentiti auguri di buon lavoro: saremo al suo fianco per rendere il partito sempre più forte e centrale negli equilibri politici del Paese", concludono Regimenti e Schiboni. (Com)