Israele: ricoverato in ospedale premier Netanyahu, condizioni stabili

- Il primo ministro d'Israele, Benjamin Netanyahu, è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale di Tel Hashomer, a Tel Aviv, ed è in condizioni stabili. Lo ha riferito il quotidiano israeliano "The Jerusalem Post", citando fonti del Tel Hashomer, secondo cui Netanyahu avrebbe accusato un dolore al petto. Il premier avrebbe inoltre perso conoscenza, cadendo a terra e battendo la testa. Secondo le fonti, Netanyahu è cosciente e si sta sottoponendo a controlli "per verificare che il cervello non sia stato danneggiato dalla caduta e che il ritmo cardiaco sia normale". (Res)