Fisco: Bonelli (Avs) su Salvini, governo dei furbi, fanno guerra ai poveri e premiano evasori

"Chi paga le tasse e rispetta le leggi per Salvini e Meloni sono solo dei cittadini stupidi da sbeffeggiare. Oggi il leader della Lega ha ribadito che servirebbe una pace fiscale per liberare 'milioni di italiani ostaggio da troppi anni dell'Agenzia delle entrate'. Siamo passati dal 'pizzo di Stato' al condono fiscale: il governo Meloni premia furbi ed evasori e poi fa l'elemosina di Stato da 1 euro al giorno". Lo afferma, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. "Del resto le biografie dei suoi ministri sono una garanzia di questa visione, come il compagno della Santanche' che con la moglie di La Russa guadagna un milione di euro in 58 minuti nella compravendita di una Villa. Del resto chi si preoccupa di cancellare il salario minimo, che come opposizioni avevamo proposto, dichiara immediatamente da che parte sta: con gli evasori e fa la guerra ai poveri", conclude.