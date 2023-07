Disabilità: Locatelli, sensibilizzare e investire in un turismo realmente accessibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto accaduto una coppia di ragazzi non vedenti che ha disdetto la proprie vacanze a Vieste dopo aver ricevuto dal villaggio turistico la raccomandazione a non disturbare gli altri ospiti "ci obbliga però a fare l’ennesima riflessione sulla necessità di sensibilizzare e investire in un turismo che sia realmente accessibile, non solo eliminando le barriere architettoniche ma anche e soprattutto quelle culturali". Lo scrive su Facebook la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, dicendosi "molto dispiaciuta per la situazione che hanno dovuto affrontare". "Non abbiamo più tempo da perdere: istituzioni e mondo privato, in sinergia con il Terzo Settore e le associazioni possono fare di più per garantire i diritti fondamentali a tutti, ma nessuno é escluso da questo percorso di miglioramento che riguarda anche ogni singolo cittadino e tutte le nostre comunità", prosegue. "Non mi piace che venga considerato quasi un fastidio, un carico di lavoro in più. Aiutare qualcuno che potrebbe avere bisogno di alzarsi e non ce la fa, raccogliere qualcosa che cade per terra a chi non riesce ad abbassarsi, per esempio, fa parte della vita quotidiana e in particolare della dimensione più civile della vita quotidiana. Le leggi da sole non bastano: occorre che tutti si impegnino seriamente per fare in modo che vicende come queste non si ripetano più", conclude la ministra. (Rin)