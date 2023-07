Ucraina-Bulgaria: ambasciata a Sofia replica a presidente Radev, Kiev cerca di ripristinare la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata ucraina a Sofia ha criticato le parole del presidente bulgaro Rumen Radev, che aveva accusato Kiev di "insistere" sulla guerra. In una nota, la missione diplomatica ha spiegato che l'Ucraina sta compiendo tutti gli sforzi possibili per ripristinare la pace e ha respinto la posizione di Radev, secondo cui la fornitura di armi all'Ucraina alimenta e prolunga la guerra. Incolpare della guerra l'Ucraina, che "è stata attaccata a tradimento dal suo vicino settentrionale, è una delle tesi a sostegno più comuni della propaganda russa e della guerra ibrida in Europa", ha affermato l'ambasciata. Parlando con la stampa venerdì, Radev aveva detto che il conto della guerra in Ucraina "lo paga l'intera Europa". (Seb)