Forza Italia: Comazzi, auguri a Tajani, ora crescere sul territorio

21 luglio 2021

- "Tantissimi auguri ad Antonio Tajani, nuovo segretario nazionale di Forza Italia. Sono sicuro che saprà portare avanti con il suo equilibrio e la sua determinazione i valori che ci ha insegnato il nostro Presidente Silvio Berlusconi. Ora la nostra comunità politica dovrà crescere anche sul territorio". Lo afferma in una nota il capo delegazione di Forza Italia in Giunta regionale lombarda e assessore al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi. (Com)