Spagna: Sanchez, vinceremo le elezioni "contro ogni pronostico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) vincerà le elezioni generali del 23 luglio prossimo "contro ogni pronostico". Lo ha detto il presidente del governo, Pedro Sanchez, nel corso di un evento elettorale a Valencia. "Vinceremo perché ci sia una cultura libera e che non venga censurata, come sta accadendo in Spagna. Le vinceremo per i diritti dei lavoratori, che vengono indeboliti dove il Partito popolare governa con Vox. Le vinceremo per i nostri pensionati che meritano una rivalutazione delle pensioni in linea con l'inflazione, come questo governo ha fatto", ha affermato Sanchez rivolgendosi alla platea dei militanti. Il leader socialista ha sottolineato che le generazioni future meritano governi che affrontino l'emergenza climatica e non neghino le evidenze scientifiche, come stanno facendo il Pp e Vox. "Vinceremo per i nostri giovani, che sono persone tolleranti, che accettano la diversità e che vogliono che il loro Paese vada avanti e non indietro", ha aggiunto il premier. (segue) (Spm)