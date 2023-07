Spagna: Sanchez, vinceremo le elezioni "contro ogni pronostico" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questo motivo Sanchez ha spiegato che il 23 luglio "tutti" devono recarsi alle urne e votare per il Psoe come "unica garanzia che la Spagna continuerà ad andare avanti per altri quattro anni". Sanchez ha difeso ancora una volta i suoi patti parlamentari, che in alcune occasioni lo hanno portato a negoziare l'appoggio al Congresso per leggi, come quella sull'eutanasia, dei partiti nazionalisti e pro-indipendenza. "In un Parlamento frammentato cerco anche sotto le pietre i voti necessari per rivalutare le pensioni in linea con l'inflazione", ha ribadito il capo dell'esecutivo. (Spm)