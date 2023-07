Trasporti: Lucente, ripartita "Freccia della Versilia", da dicembre orario stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina è ripartita la "Freccia della Versilia", il treno che da Bergamo, Brescia e Cremona porta i viaggiatori fino a Pisa e alle località balneari della Toscana. "Promessa mantenuta. Sono particolarmente soddisfatto di aver risposto ad un'importante esigenza del territorio". A dirlo è Franco Lucente, assessore regionale a Trasporti e Mobilità Sostenibile. "Dopo 3 anni, siamo riusciti a far ripartire un servizio particolarmente gradito dai viaggiatori lombardi. Un impegno di Regione Lombardia e mio personale, in collaborazione con Regione Toscana, Trenitalia e Trenord, grazie anche all'interessamento dei consiglieri regionali Marcello Ventura e Matteo Piloni" ricorda Lucente. Il Freccia della Versilia "sarà attivo sino al prossimo 10 settembre tutti i sabati e i festivi, valorizzando una tratta strategica anche da un punto di vista turistico. L'offerta poi riprenderà in maniera stabile, a partire dal prossimo cambio di orario, previsto a dicembre, sempre nei festivi e i sabati" conclude l'assessore regionale a Trasporti e Mobilità Sostenibile. La sosta nel periodo autunnale consentirà di realizzare una serie di interventi sulla linea Pontremolese, interessata da interruzioni della circolazione per numerosi fine settimana. (Com)