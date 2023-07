Russia: Fsb, sventati tentativi di omicidio contro giornaliste Simonyan e Sobchak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio di sicurezza federale russo (Fsb) ha sventato due tentativi di omicidio contro importanti giornaliste, organizzati dall'Ucraina. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Interfax", riprendendo quanto reso noto dall'Fsb. Il servizio di sicurezza ha annunciato infatti di aver arrestato venerdì un numero imprecisato di persone che avevano effettuato ricognizioni vicino alle case e ai luoghi di lavoro di Margarita Simonyan e Ksenia Sobchak. "Interfax" ha citato l'Fsb, secondo cui le persone arrestate avevano ammesso di aver preparato attacchi contro le due donne per conto dell'Ucraina e che era stata loro promessa una ricompensa di 1,5 milioni di rubli per ciascuna. Simonyan, che guida l'emittente statale "Rt", ha pubblicato un messaggio su Telegram sul presunto complotto esortando i servizi di sicurezza a proseguire il loro operato. "Continuate a lavorare, fratelli!", ha scritto. Sobchak, figlia di Anatolij, primo sindaco post-comunista di San Pietroburgo, è nota anche per essersi candidata alla presidenza della Federazione Russa nel 2018. (Rum)