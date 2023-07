© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 21 di martedì 18 alle 2 di mercoledì 19 luglio, sarà chiuso il ramo di ingresso di Melegnano-Binasco, verso Bologna. In alternativa si consiglia di entrare a San Giuliano Milanese, sulla stessa A1, o a Vizzolo Predabissi sulla A58 Teem Tangenziale est esterna di Milano. (Com)