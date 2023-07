Ucraina: il presidente sudcoreano Yoon promette aiuti umanitari per 150 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha promesso di aumentare da 100 a 150 milioni di dollari gli aiuti umanitari concessi dal suo Paese all’Ucraina e d’incrementare anche il livello dell’assistenza militare non letale a favore di Kiev. Lo ha fatto al termine dell’incontro con l’omologo Volodymyr Zelensky, nell’ambito di una visita a sorpresa iniziata questa mattina. Yoon è arrivato a Kiev con la first lady Kim Keon-hee dopo essere stato in Lituania per il vertice Nato e in Polonia. In giornata si è recato in visita a Bucha e Irpin, due aree residenziali nelle quali lo scorso anno le forze russe hanno compiuto stragi di civili. Durante la conferenza stampa dopo l’incontro con Zelensky a Kiev, il presidente sudcoreano ha assicurato anche la cooperazione di Seul nei progetti di ricostruzione delle infrastrutture attraverso la concessione di linee di credito. “Stiamo discutendo di tutto quel che è importante per il ritorno della gente a una vita normale e sicuro”, ha detto da parte sua Zelenksy, ringraziando Yoon per il “forte” sostegno.(Git)