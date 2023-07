Lazio: Rotondi (Fd'I), congratulazioni a nuovo commissario Ater Roma e buon lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ottima notizia la nomina del professor Orazio Campo a commissario dell'Ater di Roma. La vasta competenza acquisita in anni di studio e di docenza universitaria, l'importante e proficuo lavoro svolto nei diversi incarichi istituzionali ricoperti, saranno sicuramente determinanti per il raggiungimento degli obiettivi che competono all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica e per un concreto rilancio della stessa". Lo dichiara in una nota dichiara il consigliere regionale del Lazio Marika Rotondi, di Fratelli d'Italia, e vicepresidente della X Commissione Regionale Urbanistica, Politiche Abitative, Rifiuti del Lazio. "Come Commissione Regionale Urbanistica garantiremo tutto il supporto necessario all'architetto Campo, al quale auguro buon lavoro", conclude Rotondi.(Com)