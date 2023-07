Milano: De Corato (Fd'I), crollata palazzina di tre piani in via Sciesa, attendiamo risposte da Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa notte, in zona Porta Vittoria, è crollata una palazzina di tre piani in ristrutturazione. Il palazzo non era abitato "per fortuna, altrimenti nel giro di una settimana, dopo la strage avvenuta nella Rsa di via Dei Cinquecento avremmo assistito ad un'altra grave tragedia! Ma l'ufficio stabili pericolanti del Comune di Milano, si è accertato delle condizioni della palazzina di via Sciesa? Sono state fatte ispezioni per controllare lo stato del palazzo? Come mai, visti i risultati, non sono stati effettuati i controlli dovuti? Se invece dovessero averli fatti, ci dica quando e quanti. Chi se ne assumerà, ora, la responsabilità? Attendiamo fiduciosi di ricevere risposte e chiarimenti da parte degli Amministratori di Palazzo Marino". Lo comunica in una nota l'On. di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, sulla palazzina di tre piani crollata la scorsa notte in via Sciesa a Milano. (Com)