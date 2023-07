Veneto: Bitonci, Zls Rovigo Venezia presto operativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operatività della Zls Rovigo Venezia si avvicina, dopo vari incontri con il ministro Fitto, ecco arrivare il nuovo Schema di regolamento per le Zone logistiche semplificate (Zls) del centro-nord Italia, in linea con gli accordi europei. Lo annuncia Massimo Bitonci (Lega), sottosegretario al Ministero per le Imprese e per il Made in Italy. "Un nuovo modello del 'fare impresa' e di sviluppo anche per il Veneto e non solo per il Centro Sud. Un percorso - ricorda - iniziato lo scorso anno, ma che risultava bloccato. Una volta individuata la mancata pubblicazione del provvedimento nel sito del ministero, mi sono attivato e attraverso una puntuale interlocuzione con la presidenza del Consiglio e con il ministro Fitto, sono arrivate le necessarie integrazioni mancanti dalla Regione Veneto, si è pervenuti quindi alla pubblicazione ed oggi allo definizione dello schema di regolamento. Ottimo lavoro di squadra per il Veneto e per i Veneti", conclude il sottosegretario.(Rin)