Svezia: annullato rogo della Torah e della Bibbia davanti ambasciata israeliana

- L'uomo che aveva organizzato un rogo pubblico di copie della Torah e della Bibbia davanti l'ambasciata israeliana a Stoccolma ha deciso di non procedere con l'azione provocatoria, nonostante l'autorizzazione ricevuta dalle forze dell'ordine svedesi. "Sono musulmano e non bruciamo altri libri" sacri, ha detto l'uomo, ripreso dall'emittente "Svt". Davanti all'ambasciata, l'uomo ha gettato a terra un accendino dicendo che non ne aveva bisogno e ha proseguito dicendo che non aveva intenzione di bruciare alcun libro. Il motivo dell'azione era quello di attirare l'attenzione sulla differenza tra la libertà di parola e agire contro altri gruppi etnici, secondo l'organizzatore. "Voglio dimostrare che dobbiamo rispettarci a vicenda", ha rilevato. (Sts)