Paraguay: presidente eletto Pena, rompere con Taiwan e riconsocere Cina ha poco senso

- Per il Paraguay ha “più senso” mantenere relazioni formali con Taiwan che riconoscere la Cina. Lo ha dichiarato quest’oggi il presidente eletto Santiago Pena nel corso della sua visita a Taipei, iniziata martedì 11 luglio. Il Paraguay è rimasto l’ultimo Paese sudamericano a riconoscere Taiwan, che la Cina rivendica come parte del proprio territorio, e nel corso di un briefing con la stampa, Pena ha ribadito che nel corso del suo mandato quinquennale, al via ad agosto, non cambierà tale posizione. “Ci sono solide fondamenta e fatti concreti che ci convincono che ha più senso avere relazioni con Taiwan che con la Cina continentale”, ha osservato il leader paraguayano, che nei giorni scorsi ha incontrato la presidente taiwanese Tsai Ing-wen, il cui mandato scadrà all’inizio del prossimo anno. Pena ha affermato che non vi sono “ostacoli” al commercio con la Cina, che è la prima fonte di importazioni per il Paraguay, “ma per un Paese come il nostro, piccolo e con un’economia molto aperta, è necessario diversificare i mercati”. (segue) (Cip)