- Il primo ministro d'Israele, Benjamin Netanyahu, è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale di Tel Hashomer, a Tel Aviv, dopo essersi sentito male. Lo riferisce il quotidiano israeliano "The Jerusalem Post", citando media israeliani, secondo cui Netanyahu è attualmente in ospedale per accertamenti. Ulteriori informazioni sul suo stato di salute non sono ancora state rivelate. (Res)