Spagna: ministro Esteri Albares, America Latina sarà al "centro" della presidenza Ue

- Nel semestre di presidenza dell'Unione europea, la Spagna metterà l'America Latina al centro grazie alla propria "doppia anima", "iberoamericana ed europea". Lo ha detto il ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares, sottolineando che "entrambe" queste anime si uniranno al vertice tra l'Ue e la Comunità degli Stati dell'America Latina e dei Caraibi (Celac) che si terrà per due giorni, il 17 e 18 luglio, a Bruxelles. Riferendosi alle elezioni generali, il ministro ha evidenziato come sia "più importante che mai" che il 23 luglio la Spagna continui ad avere un governo come quello socialista, un governo "che ha partner, amici e alleati nel mondo". (Spm)