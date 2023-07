Regno Unito: ministro Energia convoca imprese attive su mercato carburanti per calmierare prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per le Imprese e l'Energia britannico Grant Shapps terrà colloqui con i dirigenti delle principali catene di supermercati e quelle attive nel mercato dei combustibili per comprendere le ragioni dell'aumento dei prezzi del carburante. Lo ha annunciato lo stesso Shapps, spiegando di aver convocato per lunedì i dirigenti di Asda, Tesco, Morrisons e Sainsbury's, nonché le principali aziende di combustibili come Bp, Shell ed Esso. Il ministro chiederà alle società di rilasciare le loro informazioni sui prezzi all'Autorità per la concorrenza e i mercati (Cma) come parte di un nuovo schema che mira a fornire ai clienti dati di confronto migliori sulle tariffe locali del carburante. (Rel)