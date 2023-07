Milano: Fascicolo cittadino, registrazione targa veicolo via web per pagare multe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora più efficiente il sistema che consente di accedere e consultare il proprio Fascicolo del cittadino e pagare le sanzioni per infrazioni ai divieti di sosta nel Comune di Milano. Da alcuni giorni è possibile iscriversi via web, dal sito istituzionale del Comune di Milano, al sistema di accertamento elettronico (Adi). Per usufruire del servizio – che fino ad oggi era accessibile esclusivamente via app mediante telefono cellulare – è sufficiente registrare la targa del proprio veicolo o di quello utilizzato, purché sia immatricolato in Italia, e prendere visione delle informazioni riguardanti la propria posizione anche da un pc in modo agevole. Per accedere in tutta sicurezza è sempre necessario usare le credenziali Spid o Cie. È possibile autorizzare l'invio di notifiche sul cellulare per essere avvisati in caso di multa. (segue) (Com)