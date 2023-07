Spagna: leader popolari Feijoo, spero vengano esaurite richieste cittadini su voto postale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, ha auspicato che tutti i cittadini che hanno chiesto il voto per corrispondenza possano farlo, così da esercitare un "diritto costituzionale fondamentale" in una democrazia consolidata come quella spagnola. Il capo dell'opposizione è intervenuto nel corso di un evento elettorale tornando a lamentare i presunti ritardi da parte delle Poste spagnole nell'invio a domicilio delle schede elettorali. In merito all'economia, Feijoo ha negato che stia andando "come una moto" come affermato dal presidente del governo, Pedro Sanchez, nonostante il fatto che il numero di persone iscritte alla Previdenza sociale sia a livelli record con quasi 20,9 milioni di contribuenti. Per Feijoo, la Spagna non ha raggiunto lo stesso livello del Pil pre-pandemia. "Abbiamo perso cinque anni. Siamo diventati più poveri, ci siamo indebitati di più, abbiamo pagato più tasse e abbiamo perso potere d'acquisto. Siamo penultimi, insieme alla Repubblica Ceca in tutta l'Ue", ha criticato Feijoo. Il presidente del Pp ha detto che il suo obiettivo, in caso venga eletto come prossimo presidente del governo, è che la Spagna sia "una delle tre economie europee che crescono più velocemente". (Spm)