Forza Italia: Tajani, non potrà mai esserci altro presidente dopo Berlusconi

21 luglio 2021

- Forza Italia non avrebbe mai potuto avere un altro presidente dopo Silvio Berlusconi. Lo scrive su Twitter il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Sarà per me un onore guidare il partito come segretario nazionale. Tutti insieme lavoreremo per continuare ad essere la pietra angolare della politica italiana, la dimora dei moderati", ha scritto. (Res)