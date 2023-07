Regno Unito: fonti stampa, ministro Difesa Wallace potrebbe dimettersi nei prossimi mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa britannico Ben Wallace potrebbe lasciare l'incarico nei prossimi mesi, in vista di un potenziale rimpasto del governo. Lo riferisce l'emittente "Sky News", secondo cui la decisione di Wallace arriverebbe dopo il fallimento della sua potenziale candidatura come segretario generale della Nato. Il premier Rishi Sunak sarebbe intanto interessato a cambiare alcune delle figure più importanti del suo gabinetto in vista delle elezioni politiche del prossimo anno. Secondo "Sky News", Wallace dovrebbe decidere se restare o lasciare l'incarico nei prossimi mesi. Qualora scegliesse di abbandonare la poltrona ministeriale, si dimetterebbe anche come parlamentare. Tra i potenziali successori di Wallace vi sarebbero ex funzionari e membri del governo come Anne-Marie Trevelyan, Tom Tugendhat e Jeremy Quinn. (Rel)