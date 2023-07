Milano: controlli in Stazione Centrale, Polizia arresta due uomini di 38 e 40 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino albanese di 38 anni. Dopo un normale controllo l’uomo, che è residente in Toscana, è risultato destinatario di un decreto emesso dal Questore inerente alla revoca del permesso di soggiorno per lungo periodo. Inoltre, è risultato destinatario di un Ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria per reati in materia di stupefacenti. L’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale “San Vittore” di Milano. Nella giornata del 13 luglio, invece, all’interno di un fast food i poliziotti in borghese hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino algerino di 40 anni per il furto di una piccola valigia ad un turista, intento a consumare un pasto mentre era seduto al tavolo. I poliziotti sono intervenuti immediatamente e, dopo aver restituito la valigia all’ignaro proprietario, hanno accompagnato in stato di arresto l’algerino presso le camere di sicurezza della Questura a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. (Com)