Libia: leader tribù Zawiya a “Nova”, riapriremo giacimenti soltanto dopo liberazione Boumtari

- I giacimenti petroliferi 108, Sharara ed El Feel in Libia verranno riaperti solo in seguito alla liberazione dell’ex ministro dell’Economia libico, Faraj Boumtari, e alla destituzione dell’attuale governatore della Banca centrale libica, Al Saddiq al Kabir. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” Al Senoussi al Haliq, il leader della tribù Zawiya, di cui fa parte anche Boumtari. Il 13 luglio, alcuni membri della tribù in questione avevano interrotto la produzione dei tre importanti giacimenti petroliferi del Paese nordafricano per protestare dopo che l'ex ministro dell'Economia libico era stato prelevato all’aeroporto Mitiga di Tripoli dalla milizia Rada (Forze speciali di deterrenza), uno dei gruppi armati più potenti della Tripolitania, la regione libica nord-occidentale. (segue) (Lit)