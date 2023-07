Libia: leader tribù Zawiya a “Nova”, riapriremo giacimenti soltanto dopo liberazione Boumtari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Haliq ha rivelato a "Nova" di aver contattato il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun) libico, Abdulhamid Dabaiba, e il presidente del Consiglio presidenziale, Mohamed Menfi, per mediare la liberazione dell’ex ministro dell’Economia. “Dabaiba e Menfi mi hanno assicurato di star facendo tutti gli sforzi possibili per rilasciare Boumtari, ma finora non è stato prodotto alcun risultato”. “Non si sa niente sulla sorte di Boumtari né sul suo luogo di detenzione”, ha detto Al Haliq, aggiungendo che l’ex ministro “potrebbe essere stato torturato, secondo fonti non ufficiali”. Inoltre, il leader della tribù Zawiya ha sottolineato che “la famiglia (di Boumtari) non è ancora riuscita a mettersi in contatto con lui per scoprire quali sono le sue condizioni”, aggiungendo che Dabaiba "non ha alcuna autorità per garantirne rilascio". (segue) (Lit)