Libia: leader tribù Zawiya a “Nova”, riapriremo giacimenti soltanto dopo liberazione Boumtari (3)

- Il leader degli Zawiya ha evidenziato che il blocco della produzione petrolifera dei giacimenti 108, Sharara ed El Feel non sarà revocato se Al Kabir non verrà destituito dal suo ruolo di governatore della Banca centrale libica. “Egli è accusato di essere dietro la scomparsa di Boumtari perché è un suo feroce avversario con ampie possibilità di vittoria”, ha dichiarato Al Haliq a "Nova". Già minacciato in passato da capi milizia per il mancato pagamento dei salari, Boumtari (membro della tribù degli Zawiya che popolano le regioni orientali di Agedabia, Kufra, Brega e Gialo-Ujla) ha ricoperto diversi incarichi nel governo di Tripoli ed era in lizza per candidarsi alla carica di governatore della Banca centrale della Libia per succedere Al Kabir, il funzionario libico più longevo attualmente in carica. Secondo quanto riferito da Al Haliq a “Nova”, molte persone in Libia richiedono il licenziamento di Al Kabir dall'amministrazione della Banca centrale "a causa della sua erronea gestione del denaro pubblico e dei soldi che ha speso per finanziare alcune milizie armate”. (segue) (Lit)