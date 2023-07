Libia: leader tribù Zawiya a “Nova”, riapriremo giacimenti soltanto dopo liberazione Boumtari (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, è bene sottolineare che il blocco dei tre giacimenti petroliferi da parte di dimostranti e della tribù di appartenenza di Boumtari è arrivato nel pieno di un nuovo braccio di ferro tra le autorità nell’est e nell’ovest del Paese. Infatti, il 13 luglio, era stato imposto un divieto di viaggio a cinque membri dell’Alto consiglio di Stato della Libia, una sorta di camera alta con funzioni prevalentemente consultive ma comunque indispensabili per le decisioni e le nomine più rilevanti. Il divieto, imposto senza fornire spiegazioni, era stato confermato a “Nova” da Ahmed Langhi, esponente del “Senato” libico con sede a Tripoli. I cinque erano in procinto di recarsi in Turchia per partecipare a un simposio, ma al controllo passaporti è stato spiegato loro che non potevano lasciare il Paese. L’11 luglio, peraltro, l’Alto consiglio di Stato aveva accettato “in linea di principio” con 63 voti a favore la road map sulle leggi elettorali emessa dal Comitato misto 6+6 che prevede anche la sostituzione del Governo di unità nazionale guidato da Dabaiba. (Lit)