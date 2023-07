Lazio: assessore Scuola, Asp Sant'Alessio, oltre 3 milioni per assistenza alunni non vedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell'assessore alla Scuola, al Lavoro, all'Università e alla Formazione, Giuseppe Schiboni, ha approvato la delibera con cui si destinano oltre 3 milioni di euro all'assistenza per gli alunni non vedenti, attraverso l'Asp (Azienda pubblica Servizi alla Persona) Sant'Alessio, relativamente all'anno scolastico 2023/2024. Lo comunica in una nota la Regione Lazio. L'obiettivo - spiega la nota - è quello di garantire il diritto allo studio degli allievi con disabilità visiva attraverso l'integrazione scolastica e la loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento nella prospettiva dell'occupabilità e dell'occupazione.Il servizio di assistenza alle disabilità sensoriali, alla comunicazione e tiflodidattica, ha carattere istituzionale e di interesse pubblico, e trova realizzazione proprio nel contesto scolastico, attraverso attività che si integrano con le funzioni e i compiti che la stessa scuola persegue. "Grazie a questi interventi sarà possibile assicurare questo indispensabile servizio alle famiglie per l'inserimento scolastico dei propri figli e la crescita verso l'autonomia personale", afferma l'assessore Schiboni. "Si tratta - aggiunge - di bambini e ragazzi che hanno diritto a un'assistenza qualificata. E come istituzioni non possiamo sottrarci da quello che è un dovere finalizzato ad abbattere le barriere esistenti, fornendo loro tutti gli strumenti necessari a una vita in piena e totale autonomia", conclude Schiboni. (Com)