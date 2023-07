Forza Italia: Ronzulli, si apre fase nuova all'insegna della continuità nel rinnovamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Da oggi si apre una fase nuova, che potremmo ben definire: continuità nel rinnovamento. Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, a margine del Consiglio nazionale. "Abbiamo infatti uno statuto che è stato ritagliato intorno ad una figura irripetibile come quella del presidente Berlusconi. Da ora in poi - ha proseguito - questa classe dirigente dovrà farsi carico della sua eredità politica, trasformandola in iniziative, soluzioni, proposte. Ma il partito dovrà anche allargarsi, inserendo nuova linfa e dovrà dotarsi di regole democratiche e partecipate". "Ovviamente - ha aggiunto la presidente dei senatori di FI - ci saranno ingressi nuovi e di qualità. Non so se faranno rumore, ma saranno sicuramente di peso. Vuol dire che siamo attrattivi, vuol dire che siamo vivi. Più ci dimostreremo uniti e coesi, meno ci saranno partiti avversari che potranno fare un'opa su di noi, e questo è importantissimo", ha concluso. (Rin)