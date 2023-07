Russia-Sudafrica: colloquio tra Putin e Ramaphosa, al centro l'accordo sul grano del Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo sudafricano Cyril Ramaphosa. Come riferisce il Cremlino, i due leader hanno discusso dell'accordo sul grano del Mar Nero e dell'iniziativa di pace africana sull'Ucraina. In merito all'accordo sul grano, che scade lunedì, Putin ha ribadito a Ramaphosa che gli impegni per rimuovere gli ostacoli alle esportazioni russe di cibo e fertilizzanti non sono ancora stati rispettati, ha affermato il Cremlino. (Rum)