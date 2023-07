Rifiuti: Nanni (Azione), a Roma superato limite, ora scelte radicali e interventi strutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla raccolta dei rifiuti e la pulizia della città "si è superato il limite e bisogna intervenire con soluzioni radicali e strutturali". Lo dichiara in una nota Dario Nanni, il consigliere capitolino di Azione e presidente della commissione Giubileo 2025. "Auguriamo - aggiunge - buon lavoro al nuovo direttore generale di Ama Alessandro Filippi, nominato ieri, al quale spetta il compito di invertire la rotta, radicalmente. Pur rispettando gli sforzi fatti sino ad oggi, siamo al cospetto di una situazione emergenziale. I rifiuti per strada non possono essere l'immagine della nostra città. Da più di un anno continuo a dire che sulla gestione dei rifiuti e sulla pulizia della città va fatto un lavoro straordinario dedicato, specifico, quotidiano e costante. Che così le cose non vanno, che quanto fatto fino ad ora non ha prodotto i risultati sperati, è un dato oggettivo inconfutabile. Mi auguro - conclude Nanni - proprio nell'interesse dei cittadini e di chi viene nella nostra città, che già dai prossimi giorni la giunta capitolina e il nuovo direttore generale facciano quelle scelte coraggiose e radicali su Ama, che obiettivamente andavano fatte negli anni passati dalle precedenti amministrazioni". (Com)