Spagna: Abascal (Vox), popolari sembrano più preoccupati di vincere su noi che sui socialisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, "confonde gli avversari" e "sembra essere più preoccupato di vincere su Vox che di vincere sul Partito socialista operaio spagnolo". Lo ha detto il leader della formazione sovranista Vox, Santiago Abascal, in un'intervista ad "esRadio" in cui ha criticato Feijoo per aver messo sul tavolo del presidente Sanchez un accordo per "condividere il potere nello stile del vecchio bipartitismo e consentire reciprocamente la governabilità tra chi ha la prima posizione". Il leader di Vox ha detto che se dovesse fissare una linea rossa per i popolari in termini di negoziati per un futuro governo dopo le elezioni del 23 luglio, sarebbe "la verità e il rispetto per gli elettori". Tuttavia, Abascal ha evidenziato che non gli piace parlare di linee rosse perché "non va bene in un momento in cui ci sono così tante responsabilità e in cui bisogna essere guidati dal patriottismo e dagli interessi del popolo spagnolo". (Spm)