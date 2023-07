Scioperi: Filt-Cgil a Salvini, chieda responsabilità a imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sciopero di oggi nell'handling aeroportuale, come quello di giovedì scorso nel trasporto ferroviario, "non sono indetti da alcuni sindacati ma unitariamente da tutte le sigle rappresentative dei trasporti". Lo afferma la Filt Cgil che replica al ministro Salvini secondo cui è inaccettabile che alcuni sindacati blocchino i trasporti, chiedendo che "il ministro dimostri rispetto e smetta di farsi beffa di chi sciopera per chiedere salari dignitosi". "Se il ministro frequentasse di più i supermercati - sottolinea la Federazione dei trasporti della Cgil - capirebbe il perché della protesta dei lavoratori che devono affrontare un aumento dei prezzi esponenziale. La responsabilità va chiesta alle imprese che registrano introiti crescenti e ad oggi rifiutano di riconoscere ai lavoratori dell'handling aeroportuale un equo rinnovo di un contratto, scaduto da 6 anni". "In materia di scioperi i sindacati - conclude la Filt Cgil - rispettano le leggi di questo Paese e quando c'è da dimostrare responsabilità lo fanno, come in occasione del precedente sciopero del trasporto aereo di maggio, rinviato ad oggi, per l'emergenza alluvione in Romagna".(Rin)