Governo: Schlein, su antimafia parole vuote, irresponsabile discussione su concorso esterno

- "Da qualche giorno il governo è diviso anche sugli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata. C'è chi vuole indebolirli all'interno della maggioranza anche se sono strumenti per cui hanno perso la vita tanti servitori dello Stato. Voglio ricordare a pochi giorni dall'anniversario. Paolo Borsellino. Risparmiateci il 19 luglio le vostre parole vuote se seguono fatti che vanno in direzione contraria". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico Elly Schlein nel suo intervento durante l'iniziativa del partito a Napoli. "È irresponsabile mettere in discussione il concorso esterno alle associazioni di stampo mafioso. Che segnale state dando?", ha aggiunto la segretaria ricordando che "dovremmo innalzare i presidi di legalità e contrasto alle mafie in ogni loro forma, non dovremmo abbassarli come fa il governo di Giorgia Meloni con le sue scelte".(Rin)