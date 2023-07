Germania: Csu continua a scendere nei sondaggi in Baviera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quasi tre mesi dalle elezioni regionali in Baviera, l'Unione cristiano sociale (Csu) continua a perdere consensi. In base a un sondaggio del Civey Institute per conto del quotidiano "Augsburger Allgemeine", il partito dell'attuale presidente della Baviera, Markus Soeder, ha perso due punti percentuali rispetto al mese precedente ed è arrivato al 38 per cento delle preferenze. A maggio la Csu si attestava al 43 per cento. (Geb)