Autonomia: Schlein, è ricatto della Lega

- Il progetto di autonomia differenziata è "un ricatto della Lega a Giorgia Meloni.ma rischiamo che nella debolezza di Giorgia Meloni questa volta, dopo tanti tentativi, questo progetto possa trovare il supporto in Parlamento". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico Elly Schlein nel suo intervento durante l'iniziativa del partito a Napoli "Una e indivisibile", sull'autonomia differenziata. "Noi dobbiamo essere l'intoppo" a questo percorso. "Mettiamoci di traverso e fermiamoli per difendere l'unità del Paese", ha aggiunto. "A Giorgia Meloni dico: non si governa contro gli italiani ma per gli italiani, non si governa contro il sud ma per il sud", ha concluso Schlein. (Rin)