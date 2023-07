Roma: furti su auto di turisti, arrestate 5 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del gruppo di Roma, in tre distinte attività, hanno arrestato 5 uomini, accusati di furto aggravato su auto in uso a turisti, parcheggiate nei pressi di attività ricettive o di siti turistici. I militari sono intervenuti in via Don P. Borghi, in zona Mostacciano, a seguito di una segnalazione giunta al 112, dove veniva indicato un uomo che armeggiava su un’auto in sosta. I militari giunti sul posto, hanno rintracciato l’uomo, un uomo di 33 anni, bielorusso, che aveva rubato alcuni oggetti dall’interno di una Bmw, ed è stato trovato in possesso di un coltello con una lama di 10cm, usato per scassinare la serratura dello sportello. I successivi accertamenti hanno permesso ai Carabinieri di risalire ad un’altra Bnw danneggiata, parcheggiata poco distante, dalla quale il 33enne aveva asportato dall’interno altri oggetti. Rintracciati i proprietari, i carabinieri hanno restituito la refurtiva ed hanno acquisito la denuncia. L’uomo è accusato di furto aggravato e di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. In lungotevere in Augusta, invece, i carabinieri hanno sorpreso un uomo di 32 anni, algerino, mentre rovistava tra le valigie custodite nel cofano di un’auto risultata noleggiata da una famiglia di turista. L’uomo è stato bloccato dai militari che hanno rinvenuto nei presso dell’auto un coltello usato per forzare la serratura del bagagliaio. (segue) (Rer)