Roma: furti su auto di turisti, arrestate 5 persone (2)

- Sempre in centro, in via di Sant'Ignazio, I militari hanno bloccato un 36enne originario della provincia di Latina, mentre si introduceva all'interno di un’utilitaria, dopo aver infranto il finestrino. L’uomo, a seguito della perquisizione è stato trovato in possesso di un martelletto frangi-vetro usato poco prima. Infine, i carabinieri, in transito in viale Vaticano, hanno sorpreso due persone di 49 e 50 anni, entrambe di origini bosniache, mentre stavano per entrare in un camper. Sul posto i militari hanno accertato che i due avevano tentavano forzato la serratura della porta laterale e che il veicolo era stato parcheggiato poco prima da una famiglia di turisti spagnoli. In tutti i casi la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alle vittime dopo la formalizzazione delle rispettive querele nei confronti degli indagati. Gli indagati sono stati tutti trattenuti in attesa del rito direttissimo al termine del quale gli arresti sono stati convalidati. (Rer)